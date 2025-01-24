الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية الإسكندرية Alex result 2025 الترم الأول..موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية للفصل الدراسي الأول 2025.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية 2025 التفاصيل الكاملة

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025.

ومع تزايد البحث عن النتيجة عبر الإنترنت، تسعى مديرية التربية والتعليم لتوفيرها في أقرب وقت ممكن.

تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية

أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن أعمال التصحيح بدأت فور انتهاء امتحانات كل مادة، وتُجرى حاليًا عملية رصد الدرجات ومراجعتها بدقة.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قِبل الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، مع نهاية الأسبوع المقبل.

كيفية الحصول على النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية

أكد الدكتور عربي أبو زيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستكون متاحة للطلاب داخل المدارس، حيث يمكنهم الحصول عليها باستخدام الاسم ورقم الجلوس دون أي رسوم تُفرض عليهم.

كما أشار إلى أن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لن تُعلن خلال الفصل الدراسي الأول، بل ستُخصص لتكريمهم في نهاية العام الدراسي.

جهود مديرية الت

نتيجة الشهادة الاعدادية

ربية والتعليم لضمان الدقة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية

حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على تنفيذ كافة إجراءات التصحيح والمراجعة بشكل دقيق لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأكدت أن لجان التصحيح تعمل على قدم وساق لإنجاز العمل في الوقت المحدد، مع الالتزام بمعايير الشفافية والدقة.

ترقب الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية

من المقرر أن تُعلن النتيجة خلال الأيام المقبلة، وستُتاح للطلاب وأولياء الأمور داخل المدارس، لتكون جاهزة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتواصل المديرية جهودها لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتقديمها في الوقت المحدد لتخفيف التوتر عن الطلاب وعائلاتهم.

يأتي ذلك في إطار التزام محافظة الإسكندرية بتحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة للطلاب، بما يعزز من ثقة الجميع في النظام التعليمي بالمحافظة.