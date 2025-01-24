موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية2025 الترم الأول محافظة الفيوم Fayoum result..ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم: التفاصيل الكاملة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم Fayoum التفاصيل الكاملة

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، بعد انتهاء امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025 بمادة الدراسات الاجتماعية، التي اختتمت بها امتحانات التعليم العام والخاص.

بينما يستكمل طلاب المدارس الرياضية واللغات امتحاناتهم حتى الواحدة ظهرًا من يوم الخميس الماضي بأداء مادتي التربية الرياضية واللغة الأجنبية الثانية.

بدء أعمال التصحيح الأسبوع المقبل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

صرح الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستبدأ مباشرة بعد انتهاء إجازة ذكرى ثورة 25 يناير، أي في مطلع الأسبوع المقبل.

وستعمل اللجان على التصحيح بدقة تامة لضمان رصد الدرجات والمراجعة بأعلى مستوى من الشفافية.

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موعد إعلان النتيجة وأسماء الأوائل الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

وأضاف وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سيتم بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد، يليها اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول قبل انتهاء إجازة نصف العام، لضمان حصول الطلاب على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

كيفية الحصول على النتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

توفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع، واختيار عبارة "نتيجة الشهادة الإعدادية"، ثم إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُتاح روابط مباشرة وسريعة بالتزامن مع إعلان النتيجة لتسهيل عملية الاستعلام.

أداء الطلاب في الامتحانات نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم

شارك نحو 75،804 طالبًا وطالبة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، التي عُقدت داخل 270 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من السبت 18 يناير وحتى اليوم الخميس 23 يناير.

إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الفيوم

وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، تبدأ إجازة نصف العام 2025 يوم السبت 25 يناير، على أن يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير.

تعمل مديرية التربية والتعليم جاهدة على توفير النتيجة قبل انتهاء الإجازة لضمان استعداد الطلاب للفصل الدراسي الجديد.