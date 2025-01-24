محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد معسكر قوات الأمن بسندوب



أدّى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد معسكر قوات الأمن بسندوب، بحضور اللواء مروان حبيب مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، ولواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

واستمع محافظ الدقهلية ومرافقوه، إلى خطبة الجمعة التى ألقاها الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن دروس الاسراء والمعراج، وأن الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية ومعجزة ثابته وراسخة في وجدان الأمة جائت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين، مؤكدا على الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده اليوم الجمعة بين قيادات ورجال الشرطة ومشاركتهم اليوم معربا عن تقديره لتضحياتهم وبسالتهم في التصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وأوضح أن أداءه لصلاة الجمعة اليوم بمعسكر قوات الأمن بسندوب يأتي تقديرا لجهود جهاز الشرطة وتضحياتهم في أداء الواجب الوطني في حماية الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وتأكيد المشاركة في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.