نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى ريال بيتيس

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أنهى نادي ريال بيتيس الإسباني اتفاقه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع البرازيلي أنتوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ريال بيتيس ينهي اتفاقه مع مانشستر يونايتد على ضم أنتوني

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية اليوم الجمعة، فإن ريال بيتيس ومانشستر يونايتد توصلا لاتفاق على انتقال الجناح البرازيلي إلى صفوف النادي الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ولا يشمل التعاقد أحقية الشراء.

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وأكدت التقارير، أن أنتوني سيصل إلى إشبيلية خلال الساعات القادمة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام إلى ريال بيتيس بشكل رسمي.

وانضم الجناح البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما، إلى صفوف المان يونايتد في صيف 2022، قادما من أياكس الهولندي، بمقابل 96 مليون يورو.

وشارك أنتوني مع اليونايتد منذ انضمامه إلى صفوف العملاق الإنجليزي، في 91 مباراة بكافة المسابقات، احرز خلالهم 11 هدفا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

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