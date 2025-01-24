وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الجامع

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وزير التعليم العالي يؤدى صلاة الجمعه بأسوان

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية والعسكرية 

 

 فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد نطران خطيب وإمام المسجد، والتى جاءت بعنوان " نعمة الأمن " فى رحاب الإسراء والمعراج، وأشار بأنه من أعظم النعم التى أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن والأمان، والسكنية التي  تتحقق  فى النفس والأوطان، وهى نعمة لا تقدر بثمن من الأثمان، وهى نعمة يهبها الله لمن  يشاء من عباد، فبالأمن والأمان نسعد فى الحياة، وهكذا كانت مصر وستظل أبدًا بإذنه تعالى واحة للأمن والأمان، وحصنًا حصينًا للعروبة والإسلام، داعيًا بأن يحفظ الله عز وجل مصر وولاة أمرها، وأهلها من كل سوء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

القيادات الجامعية المجلس الأعلى للجامعات خطبة الجمعة صلاة الجمعة بالمسجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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