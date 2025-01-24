نانسي عجرم تتصدر الترند بعد شائعات طلاقها.. إليك حقيقة ما جرى

خلال الأيام الماضية، أثارت صفحة وهمية تنتحل شخصية الفنانة نانسي عجرم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أخبارًا عن طلاق نانسي من زوجها فادي الهاشم. هذه الصفحة استخدمت صورًا شخصية للفنانة وروّجت لهذه الشائعة بشكل واسع، ما دفع رواد الإنترنت لتداول الخبر بشكل مكثف، ووضع اسم نانسي في صدارة محركات البحث.

جريدة "الفجر" تتابع آخر وأحدث أخبار الفن ونجوم المجتمع، لا سيَّما الأكثر شُهرة ومحبَّة في قلوب الجماهير، ومنهم الفنانة نانسي عجرم، صاحبة الصوت الشجيِّ الذي يطرب مسامع عُشَّاق فنِّها.

تعليق نانسي: "هذه سنّة الحياة"

في أول رد فعل لها، نشرت نانسي عجرم تدوينة غامضة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة." هذا المنشور أثار العديد من التساؤلات، حيث اعتبره البعض بمثابة إعلان ضمني عن طلاقها، بينما رأى آخرون أنه مجرد تعبير فلسفي لا يرتبط بأحداث حياتها الشخصية.

على الرغم من عدم تصريحها بشكل مباشر حول صحة الشائعات، إلا أن متابعة الجمهور لتفاصيل حياتها عبر مواقع التواصل كشفت عن خطوات قد تعزز هذه الأقاويل، مثل قيامها بإلغاء متابعة زوجها على "إنستجرام".

حقيقة الطلاق: خلافات لم تُحسم بعد

ترددت معلمات حول أنَّ مصدر مقرب من نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم أكد وجود خلافات بين الثنائي خلال الفترة الماضية، لكنها لم تصل إلى مرحلة الانفصال الرسمي بعد. وبحسب المصدر، فإن أصدقاء مقربين من الطرفين تدخلوا في محاولة للتهدئة وإيجاد حل لتلك الخلافات، خاصةً في ظل وجود أبناء بينهما.

ورغم هذه التأكيدات، يبقى الحديث عن الطلاق مجرد تكهنات حتى اللحظة، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من نانسي أو زوجها يؤكد أو ينفي هذه الأخبار، مما يترك الباب مفتوحًا للعديد من التأويلات.

ظهور طبيعي: نانسي تُشيد بحفل "جوي أووردز"

بعيدًا عن الأقاويل، حرصت نانسي عجرم على الظهور بشكل طبيعي، متجاهلة تمامًا الشائعات حول حياتها الشخصية. وفي تعليق لها على حفل "جوي أووردز" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، عبّرت عن إعجابها الكبير بالحفل، وكتبت:

"سنة عن سنة عم تأكد جوي أووردز إنها تجربة استثنائية وعالمية بكل المقاييس.. مبروك مرة جديدة للمملكة ولإلنا كفنانين ولكل القائمين على هذا الحفل الناجح والمُبهر. ومبروك سلفا لكل الفائزين."

هذا التعليق لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بروحها الإيجابية، رغم الشائعات التي تحيط بها.

حفل جوي أووردز 2025: حدث عالمي يبهر الجميع

حفل "جوي أووردز" بنسخته الخامسة في السعودية استقطب كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة، إلى جانب صناع الترفيه والمؤثرين العرب والعالميين. الحدث الذي حظي بتنظيم استثنائي وأجواء احتفالية مبهرة كان فرصة لتسليط الضوء على الثقافة والفن العربي بمستوى عالمي.

وجود نانسي عجرم في هذا الحدث كان دليلًا على مكانتها كإحدى أهم النجمات العربيات، حيث أشاد الجميع بأدائها وحضورها اللافت، وسط غياب تام لأي إشارات تدل على تأثرها بالشائعات التي تتحدث عن حياتها الشخصية.

شائعات بلا تأكيدات

رغم الانتشار الواسع لشائعات طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، إلا أن الحقيقة لا تزال غامضة. وبينما يتابع الجمهور عن كثب أي تصريحات أو تطورات، تبقى الأمور قيد التكهنات في ظل غياب تصريحات رسمية. ويبقى الأكيد أن نانسي تواصل التألق في حياتها المهنية، متجاهلة الضجيج حول حياتها الشخصية.