بانتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

حوادث
متهم
متهم

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق مقيم بدائرة القسم بقيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب انتحال الصفة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها.

حوادث الفجر الاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين النصب على المواطنين النصب والاحتيال

مواد متعلقة

معاقبة المتهم بخطف شخص وسرقته واحتجازه دون وجه حق بالقاهرة

طعنة في القلب.. إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بالسلام للمحاكمة

اتهام شخص بإدارة أكاديمية تعليمية دون ترخيص بمصر الجديدة.. والنيابة تحقق

مسجل خطر متهم بحيازة مخدر الحشيش في مدينة نصر.. والنيابة تحقق

التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقاهرة

سحب 1078 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

40 غرزة بقطعة زجاج.. الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة تعدت عليها صديقتها بالزيتون

بأسلوب المغافلة.. استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية