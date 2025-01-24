بانتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق مقيم بدائرة القسم بقيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب انتحال الصفة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها.