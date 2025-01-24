كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تناقش أبحاث مشروعات التخرج لطلابها 2025

تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

نظمت كلية الفنون الجميلة مناقشة مشروعات التخرج لطلابها في المستوى الخامس دفعة 2025، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، حيث استقبل، الدكتور مصطفى سلطان عميد معهد الفنون المسرحيه السابق و رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د محمد هلال مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية هيئة التدريس المساعدين فى الفنون الجميلة، الدكتور حسن متولى عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعه البريطانية السابق، والدكتور شريف شتا عميد كلية فنون جميلة المنصورة السابق، أ.د أحمد ناجى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب جامعة المدينة بمدينة بدر، الدكتورة هويدا عبد الفتاح رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والدكتور محمد شوقى أبو ليله رئيس قسم العمارة هندسة جامعة المنصورة،الدكتور أسماء الدسوقي رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعه حلوان، ولفيف من هيئة التدريس بكليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية.

بحضور الدكتورة شاهنده ترك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة دينا يسرى سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا، رؤساء الأقسام ومشرفين البرامج بالكلية.

وبعث الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، برسالة ترحيب بأعضاء لجنة مناقشة أبحاث مشروعات الطلبة في رحاب جامعة المنصورة، كما أشاد بالمستوى والأداء المتقدمين لطلبة المستوى الخامس بكافة أقسام الكلية هذا العام متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

ووجه «خاطر» التحية لرؤساء الأقسام ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالكلية تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم مشيرًا إلى أهمية مشاريع التخرج، حيث يبذل طلاب الكلية أقصى طاقة لإنتاج أعمال إبداعية متميزة ترتقي بمستوى الكلية وتنافس بها كليات الفنون الأخرى على المستوى المحلي والعالمي.

ورحب الدكتور محمد عبد العظيم بأعضاء اللجنة لتواجدهم في رحاب كلية الفنون الجميلة، وجهودهم الكبيرة في مناقشة أبحاث الطلاب.

وصرح «عبد العظيم»، أنه تمت مناقشة أكثر من ٢٠٠ بحث من مختلف أقسام الكلية، وضمت الأبحاث جميع التخصصات بالكلية، حيث قام قسم الديكور برنامج العمارة الداخلية بتقديم أفكار مبتكرة تتماشى مع التوجهات الحديثة في التصميم، وتركز على موضوعات متنوعة تهتم بتعزيز مفهوم التصميم المستدام، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلولًا مبتكرة تستجيب لتحديات العصر، مع مراعاة الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية للتنمية.

بينما تناولت الأبحاث المقدمة من طلاب برنامج الفنون التعبيرية معالجات تشكيلية لنصوص درامية من خلال تحليل ومعالجة فكرة تصميم للديكور والازياء باستخدام حقبة تاريخية أو مدرسة فنية.

وتناولت أبحاث برنامج التصوير الجدارى معالجات جدارية للعديد من المنشأت والمباني المعمارية داخل جامعة المنصورة كليات ومراكز ووحدات داخل الجامعة بالوان وتصميمات لمدارس فنية مختلفة تنفذ بخامات مختلفة زجاج وفسيفساء.

وعرض برنامج التصوير لافكار مختلفة كالسبوع والمولد والزار وغيرها من المورثات الشعبية المصرية، بينما ناقش قسم العمارة احتياجات الأقاليم لتطوير السياحة الغير تقليدية للنهوض بالقطاع السياحى بمصر.

كما عرض قسم النحت لأبحاث برنامج النحت البارز، وبرنامج النحت الميداني الذي عرض لدراسات تصميمية بها فرضيات تتناسب مع المواقع والميادين والساحات والحدائق العامة بخامات متنوعة من الجبس والمعادن والطين.

كما شملت المناقشة أبحاث قسم الجرافيك لبرنامج الرسوم المتحركة وفنون الكتاب وتناول الأبحاث تصميم شخصيات لروايات تعكس الهوية المصرية وتصميم صفحات الكتاب الداخلي والأغلفة والمواد الدعائية كمراحل أولية للأفلام المتحركة. وتناول برنامج التصميمات المطبوعة تصميمات متنوعة تتعلق بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الإجتماعية ما بين الرحيل والغربة والقرار.



يجدر بالذكر أن رسالة كلية الفنون الجميلة تهدف إلى صقل مواهب طلابها وإطلاق العنان لإبداعاتهم، ليكونوا روادًا في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية. كما تسعى الكلية إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدخولهم الحياة العملية، مما يساهم في تطوير الذوق العام ورفعه.



وقد أشادت اللجنة بالمشاريع المقدمة من الطلبة والتي تناولت العديد من الأفكار والمشاريع التصميمية المتميزة، بعد مناقشة كافة الأبحاث المطروحة ومناقشة الأساليب والتقنيات الفنية المستخدمة في التنفيذ، مؤكدين أن مشاريع التخرج هي انعكاس لخلاصة ما اكتسبه طلاب المستوى الخامس طيلة فترة دراستهم في الجامعة من خبرات ومعارف علمية وعملية على أيدي أساتذة متخصصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتميز.