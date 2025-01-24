إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي مع أخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد وتحديدا جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 اشخاص وهم: مهاب عادل السباعي، 14 سنة، طالب، مازن حسين حسان، 8 سنوات، طالب، شقيقه معاذ، 14 سنة طالب، لمياء حسان حسن، 45 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بمحافظة الإسكندرية، يحيي خليفة عبدالعال، 37 سنة، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.