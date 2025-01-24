إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين  سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي مع أخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد وتحديدا جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا.

 


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 اشخاص وهم: مهاب عادل السباعي، 14 سنة، طالب، مازن حسين حسان، 8 سنوات، طالب، شقيقه معاذ، 14 سنة طالب، لمياء حسان حسن، 45 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بمحافظة الإسكندرية، يحيي خليفة عبدالعال، 37 سنة، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث المنيا أخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يفتتح معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ المنيا: تقديم 1014خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى

محافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يتفقد الأراضي غير المستغلة لإدراجها ضمن خطة تنموية شاملة

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي ملوي جنوب المنيا

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية