اقترب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع السلوفيني نيج جراديسار مهاجم فريق فيهرفار المجري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.\

تفاصيل عقد جراديسار مع الأهلي

ومن المقرر أن يوقع جراديسار عقدًا مع النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، على أن يحصل ناديه على مبلغ مليون و100 ألف دولار.

كما يحصل اللاعب على 350 ألف دولار في الـ6 أشهر المقبلة، ثم يتقاضى 700 ألف دولار في الموسم المقبل بزيادة 100 ألف دولار سنويًا.

ويخضع السوفيني نيج جراديسار، للكشف الطبي داخل النادي الأهلي، في الوقت الحالي تمهيدًا للتعاقد معه.

وكان جراديسار وصل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة، بعدما نجح النادي الأهلي في إنهاء كل الاتفاقات مع ناديه.

ومن المقرر أن يطلع مسؤولو النادي الأهلي على نتيجة الكشف الطبي الخاصة باللاعب السلوفيني، على أن يخضع بعدها لجلسة تصوير استعدادًا للإعلان عن الصفقة.

ويأتي تعاقد الأهلي مع جراديسار، بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إعجابه بقدراته الفنية ورغبته في ضمه لتعزيز خط هجومه.

ويسعى النادي الأهلي لتلبية مطالب المدير الفني، بالتعاقد مع صفقات قوية حتى يكون قادرًا على المنافسة لتحقيق البطولات المحلية والإفريقية، وتعزيز قائمته في نهائيات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

