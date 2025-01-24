نشوى مصطفى عن زوجها الراحل:" أنت موجود قدام عنيا طول الوقت"

الفجر الفني
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تذكرت الفنانة نشوى مصطفى زوجها الراحل، الذي وافته المنية يوم 28 ديسمبر الماضي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

رسالة نشوى مصطفى لزوجها الراحل

 

 

ونشرت نشوى مصطفى صورة لزوجها، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك ويسعدك ويراضيك يا نور عينيا، عارف يا عماد إمبارح أخويا بيقولي أنتى كنتى مهمومة وبتراعى وواخدة بالك مننا كلنا".

 

 

وأضافت:" وقالي أبيه عماد هو الوحيد اللي كان مهموم وواخد باله منك وبيراعيكي ومهتم بيكي، يا عماد أنت كنت رزقي الكبير ورزقي انقطع، أنت كنت سندي وضهري وستري، أنت كنت اطمئنان قلبي، أنت كنت سري كنت بجري عليك اشتكي لك وتصبرني".

 

 

وتابعت:" أنا أتيتمت مش هكذب عليك، أنا بامثل إنى عايشه، قلبي مغروس فيه خنجر وروحي مصلوبة فوق محرقة، نار فراقك بتزيد كل ما الوقت بيعدي مش بتقل، خدعتنى ومشيت بسرعة".

 

واختتمت:" بينا كلام لسه مخلصش، بينا أحلام لولادنا وأحفادنا لسه ما اتحققتش، أنت موجود قدام عينيا طول الوقت، وصوتك فى وداني، ادعي لى ياحبيبي، يارب امتى اللقا، اللي بيحب ربنا يدعى لحبيبي بالرحمة ويدعي لي بالصبر ويدعى لولادي بالصبر والثبات".

 

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