وزير الداخلية والأوقاف يشاركان في صلاة الجمعة احتفالًا بعيد الشرطة

حوادث
بوابة الفجر

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة، جاء ذلك في إطار احتفال وزارة الداخلية، بعيد الشرطة 73. 

وألقى الخطبة الشيخ أحمد فرحات، حول «نعمة الأمن»، تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الأمن مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 

وأكد على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر بواسع رحمته.

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