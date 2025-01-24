تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس شركة المياه لقطاع مركز أسيوط اليوم

قام المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم الجمعة بزيارة مفاجئة لقطاع الشركة بمركز أسيوط.

وشملت الزيارة المفاجئة تفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أسيوط وذلك لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، والتأكد من كفاءة تشغيل المحطات وجودة الخدمات المقدمة، والاستماع إلى العاملين بالمحطات ومناقشة التحديات التي تواجههم موجهًا بضرورة العمل على إزالة العقبات التي قد تعرقل سير العمل لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية مؤكدا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في التشغيل والصيانة لتحقيق أفضل أداء ممكن