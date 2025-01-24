رسميًا.. محافظ الدقهلية يعلن استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

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أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة بالدقهلية


أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي باقي المراكز يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين وفي إطار السعي لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وأكد أنه جاري التوسع فيها بالتنسيق مع وزارة التموين لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن سوق اليوم الواحد بدأ اليوم لأول مرة في بيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيه وتناسب الأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

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