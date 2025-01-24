محافظ الدقهلية: بدأنا اليوم في عرض وبيع الأسماك بالسوق بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق اليوم الواحد صباح اليوم الجمعة، وأكد على استمرار عمل سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة وفي باقي المراكز يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين وفي إطار السعي لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وأكد أنه جاري التوسع فيها بالتنسيق مع وزارة التموين لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد بدأ اليوم لأول مرة منذ افتتاحه في عرض وبيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيه وسيتم تدريجيا عرض وبيع سلع أخرى بالسوق لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

وأكد "مرزوق "أن هذه الأسواق تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، وأوضح أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، والذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن السوق يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي، مع التأكيد على أن وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع بما يصب في صالح المواطنين ويخفف عن كاهلهم.

ودعى محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، �