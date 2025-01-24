محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ



شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للحملات الميكانيكية لمراكز ومدن المحافظة والقطاعات الخدمية المشاركة في الاصطفاف، للتأكد من الحالة الفنية لها ومدى جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإدارة الحماية المدنية، وشركات المياه والشرب، والكهرباء، والغاز، والاسعاف، والبريد.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لدينا ما يقرب من 1255 سيارة ومعدة متنوعة بتكلفة بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ما بين شراء معدات جديدة ورفع كفاءة معدات، موزعين على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وسرعة التعامل ومواجهة تجمعات الأمطار.

واستعرض "مرزوق" المعدات في أرض الاصطفاف، وأكد لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أن النظافة هي المعيار الأساسي في تقييم أدائهم إلى جانب باقي المعايير، وطالب بتشغيل المعدات عمليا في أرض الاصطفاف، وتبادل الحديث مع عدد من نواب رؤساء المدن الحاضرين مؤكدًا لهم على ضرورة البذل والسعي والاجتهاد ليكونوا على استعداد للتصعيد ليصبحوا رؤساء مدن في إطار ضخ دماء جديدة جديرة بالعمل القيادي والجاهزية للتعامل مع متطلبات العمل.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا الاصطفاف يشمل 30% من اجمالي المعدات بالمحافظة وهو تجربة حقيقية للتأكد من كفاءة المعدات وصلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات في أي وقت، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش ولوادر زاحفة ولوادر مفصلية وسيارات إنارة ومكابس ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها بالإضافة إلى معدات القطاعات الخدمية.

وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التأكد من خروج المعدات من أرض الاصطفاف بشكل آمن ونظام حفاظا عليها وسرعة عودة المعدات لاستئناف أعمالها في مختلف المراكز، مشيرا إلى أن الاصطفاف أحدث بشكل بارز التكامل وحسن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها الخدمية وترسيخ آليات التعامل مع الأزمات بشكل منظم وكفاءة عالية.

وأشار "مرزوق" إلى أن الدقهلية على استعداد كامل لمنع حدوث الكوارث وحسن التعامل مع الأزمات بفضل الأداء المتميز لأبنائها والدعم الملموس والمتميز من الدولة للمحافظة، ووجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث في أي وقت ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في ظل التغير المناخي، ووجه شكره وتقديره لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وشركات المياه والغاز والكهرباء وجميع القطاعات المشاركة ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين على هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث.

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ

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