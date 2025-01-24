الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع تحركاتها في بعض المناطق باليمن

عربي ودولي
الأمم المتحدة - أرشيفية
الأمم المتحدة - أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حتى إشعار آخر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثيين مزيدًا من الموظفين في منطقة صنعاء الخميس من دون أن يذكر عددهم، بعد احتجاز 13 موظفا في يونيو الماضي. 
وجاء بيان الأمم المتحدة كالتالي: 

"أمس، اعتقلت السلطات الفعلية في صنعاء موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة يعملون في مناطق خاضعة لسيطرتها. ولضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، علقت الأمم المتحدة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الفعلية وداخلها. وسيظل هذا الإجراء ساريا حتى إشعار آخر. كما يعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بنشاط مع كبار ممثلي السلطات الفعلية، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المعتقلين".
 

الأمم المتحدة اليمن الحوثيين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية