العدل التونسية تصدر قرارات بالإفراج المشروط عن 483 سجينًا

أفرجت وزارة العدل التونسية، يوم الجمعة، عن مئات المساجين الذين توفرت فيهم شروط السراح الشرطي (الإفراج المشروط).

وقالت الوزارة في بيان تلقت RT نسخة منه، إن وزيرة العدل وبعد أخذ رأي لجنة الإفراج المشروط، أصدرت قرارات بالإفراج عن 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.

السراح الشرطي (الإفراج المشروط )

- السراح الشرطي في تونس هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم بشرط أن يستوفوا مجموعة من المعايير القانونية.

- يمنح السراح الشرطي للمساجين الذين أظهروا حسن سلوكهم داخل السجن وقضوا جزءا من عقوبتهم بشرط أن لا يشكلوا خطرا على المجتمع أو يعاودوا ارتكاب الجرائم.

- يتم اتخاذ قرار السراح الشرطي بناء على تقييم لجنة مختصة تسمى "لجنة السراح الشرطي" التي تدرس الحالة الفردية للسجين، مثل سلوكه، مدى تقدمه في برامج التأهيل والإصلاح، واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.

وتهدف السلطات من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء في المجتمع وتعزيز فرصهم في بداية حياة جديدة بعد قضاء جزء من العقوبة.