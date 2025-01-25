"المطعنى" يصدر كتابة الجديد بعنوان أفضل خمسين ممثلًا في القرن السينمائي المصري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب



أعلن الكاتب سيد داود المطعني عن صدور كتابه الجديد بعنوان «أساطير السينما المصرية.. أفضل خمسين ممثلًا في القرن السينمائي المصري» والذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية لعام ٢٠٢٥.

وقال المطعني أن كتابه الصادر عن دار زاجل للنشر والتوزيع، يعد بمثابة لجنة تحكيم مكونة من عضو واحد، لاختيار أفضل خمسين ممثل في القرن السينمائي المصري، أي منذ انطلاق السينما المصرية وحتى تلك اللحظات.

وأضاف المطعني، أن الكتاب لم يختر أساطير السينما المصرية بشكل عشوائي، أو لتمكنهم من تقديم الأدوار التي يحبها، لكن اختيار أفضل خمسين ممثلًا، كان بمعايير حددها في صفحات الكتاب، لتثمر تلك المعايير عن اختيار هؤلاء بالذات.

وعن عدم اختياره للفنان عادل إمام بين أفضل خمسين ممثل قال المطعني أن عادل إمام ممثل جيد، لكنه لم يكن مبدعًا، هو فقط يستخدم ذكاءه في اختيار الأدوار التي يحبها الجمهور، فيتفاعل الجمهور مع أفعال الشخصية التي يقدمها، لكنه لا يبدع في التقمص مثل غيره من الخمسين للأفضل في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق..

وأردف المطعني قائلًا حتى اسماعيل ياسين لم يكن مبدعًا، بل كان مؤديًا جيدًا، يقدم ما لديه على أكمل وجه