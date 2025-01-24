الزمالك يقترب من استعادة نجمه المصاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب المعد البدني خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزناري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
 

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