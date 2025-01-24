"القسام" تكشف هويات مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية

كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة عن أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" إنه وفي إطار صفقة "طوفان الأقصى" ستفرج كتائب "القسام" يوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.

وأضاف أبو عبيدة أن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

وصرح الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" بأنهم مستعدون للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث بهدوء في كل المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على حقائق اليوم.