"القسام" تكشف هويات مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية

عربي ودولي
القسام - أرشيفية
القسام - أرشيفية

كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة عن أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" إنه وفي إطار صفقة "طوفان الأقصى" ستفرج كتائب "القسام" يوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.

وأضاف أبو عبيدة أن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

وصرح الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" بأنهم مستعدون للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث بهدوء في كل المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على حقائق اليوم.

اسرائيل الجناح العسكري لحركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناطق العسكري باسم كتائب القسام حركة حماس دونالد ترامب حماس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية