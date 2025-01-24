رئيس مدينة الأقصر يتفقد مقر حمام السباحة الاولمبي بعد إسناد تشغيله لشركة "استادات"

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال


 تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مقر حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر، يرافقه عمار العماري ممثل شركة استادات بالأقصر، تفقد خلالها أعمال رفع كفاءته وصيانته وتشغيله.


وأوضح الشرابي، أن الأعمال تجرى على قدم وساق، حيث تابع أعمال نظافة وملء حوض السباحة بالمياه، كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام والمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية.
وكانت مدينة الأقصر قد وقعت في نهاية أكتوبر من العام الماضي عقد تشغيل وإدارة حمام السباحة الأوليمبي بين شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحافظة الأقصر، حيث تعد شركة استادات للاستثمار الرياضي شركة مصرية رائدة في مجال الاستثمار الرياضي وتنظيم وإدارة الأندية والفعاليات الرياضية
جدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبي تتجاوز مساحته 7500 متر، ويضم حمام سباحة أوليمبي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ومدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.


في إطار تكليفات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة.

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