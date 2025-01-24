المشاط تلتقي رؤساء منظمات تابعة للأمم المتحدة لبحث تعزيز التنمية الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء عدد من وكالات الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي” في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير، بحضور قادة دول، وحكومات، ومسؤولين دوليين بارزين.





مناقشات مع منظمة التجارة العالمية





ناقشت الوزيرة مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، أطر التعاون المشترك في ظل التغيرات العالمية في مجال التجارة. وأكدت الوزيرة أهمية التعاون متعدد الأطراف بين الدول لدعم جهود التنمية العالمية، خاصة في ظل تأثير التوترات الدولية على التجارة.





تعزيز الشراكة مع “أونكتاد”





التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيدة ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وأكدت الوزيرة أن “أونكتاد” يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في وضع سياسات الاستثمار التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة. كما أشارت إلى الدور الفني الذي يقدمه “أونكتاد” لمصر وإفريقيا في مفاوضات بروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.





دفع التمويل من أجل التنمية





استعرضت وزيرة التخطيط جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التمويل من أجل التنمية، والتكامل بين شركاء التنمية لدعم الأهداف التنموية في مصر. كما تحدثت عن النهج الجديد للوزارة، الذي يركز على دمج آليات التخطيط الاستراتيجي مع أدوات التعاون الدولي، لتعظيم الأثر التنموي.





التعاون في قطاعات استراتيجية





ناقشت الاجتماعات المشتركة تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل:

• سياسات الاستثمار

• الاقتصاد الرقمي

• الطاقة المتجددة والبنية التحتية

• برامج بناء قدرات ريادة الأعمال





وأكدت الوزيرة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء، باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.