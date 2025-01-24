شبيهة شريهان: رواد السوشيال ميديا اكتشفوا موهبتي وشبهي بشريهان منحني الانتشار

قالت نجلاء محمد، الشهيرة بـ "نوجه"، والمعروفة بشبيهة االفنانة شريهان، إنها شعرت بالدهشة والانبهار بسبب التفاعل الكبير الذي حظي به أول فيديو لها يقلد شريهان، مؤكدة أن رواد السوشيال ميديا هم من اكتشفوا موهبتها وساهموا في انتشارها.

وأعربت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن سعادتها بانتشار فيديوهاتها، لكنها أشارت إلى وجود معلومات مغلوطة تداولها البعض، مثل أنها عراقية، مؤكدة أنها مصرية وفخورة بذلك، كما أبدت رغبتها الكبيرة في تجسيد حياة الفنانة شريهان، التي تعتبرها أيقونة للفن والاستعراض ومثلها الأعلى، معربة عن أملها في لقاء شريهان يومًا ما.

أوضحت أنها تبلغ من العمر 19 عامًا وتعيش في محافظة السويس، أوضحت أنها بدأت تقديم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، ولاحظت تعليقات كثيرة من متابعيها تشير إلى شبهها الكبير بالفنانة شريهان، مما دفعها لتقليدها بناءً على طلب الجمهور.

