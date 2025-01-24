تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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