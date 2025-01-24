محافظ الدقهلية: الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بشارع الجيش بالمنصورة

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انتهاء أعمال كسر
انتهاء أعمال كسر خط مياه شارع الجيش بالمنصورة


أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، معربا عن تقديره لشركة مياه الشرب وحي غرب المنصورة وإدارة المرور عن الجهود التي بذلوها ليعود خط المياه إلى طبيعته خلال وقت قصير.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد وجه صباح اليوم فور علمه بوجود كسر بخط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور، بسرعة الانتهاء من اصلاحه وعودة المياه إليه.

حيث انتقلت على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعدات اللازمة إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش، وبالتنسيق مع العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية لضبط حركة المرور، وتم تنفيذ العمل المطلوب والانتهاء من اصلاح خط المياه، بحضور الأستاذ ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة الذي تابع أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة المياه منذ حدوث كسر خط المياه.

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