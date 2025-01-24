“الصحفيين العرب” يدين اغتيال الزميل إبراهيم عجاج المصور في الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"

أخبار مصر
الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، اغتيال الزميل ابراهيم عجاج المصور في الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”؛ حيث اختطفه مسلحون مجهولون من أمام منزله، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وقاموا بتصفيته يوم 23 يناير 2025.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان له، كافة الجهات الأمنية في سوريا، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في سوريا، والعمل على الحفاظ على حرية الصحافة والإعلام، ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، التي وصفها بـ "البشعة"، وضرورة إلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة.

 وتقدّم الاتحاد، بالعزاء إلى اتحاد الصحفيين السوريين، مؤكدًا وقوفه ودعمه الكامل لجميع الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام في سوريا، والعمل طبقًا لما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

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