الزمالك يهزم بيراميدز في دوري الكرة النسائية

الفجر الرياضي
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على بيراميدز بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وأيه إبراهيم، وياتوندي أتنوكي فاچوبي".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل 3 أهداف، بجانب أهدار عدة فرص محققة على مرمى بيراميدز كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

اهداف الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوري الممتاز النسائية بطولة الدوري الممتاز ساعد فريق الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية للطائرة

تفاصيل عقد جراديسار مع الأهلي

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية