جماهير الزمالك تحتفي بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية للطائرة

حرصت جماهير الزمالك الموجودة في صالة قطر القطري، على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بالفوز على الشرطة القطري، والتأهل لنهائي من البطولة العربية المقامة حاليًا في قطر.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على الشرطة القطري بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".