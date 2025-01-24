تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

زار الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مقر التليفزيون الموريتاني؛ حيث التقى بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وينقل التليفزيون الموريتاني حفل إحياء ذكرى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ماسبيرو، فيما يُعد أول تعاون بين الجانبين.

يتضمّن الحفل الذي تحييه الفنانة ريهام عبدالحكيم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي، تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قِبل التليفزيون المصري؛ حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبدالعزيز أرملة الراحل محفوظ عبدالرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل، وهم: “نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، منال سلامة، أحمد عبداللطيف، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبدالحميد، محمد أبو داوود، أحمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبدالعزيز، المصور عماد وليم”.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن مسلسل أم كلثوم يُعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي، ولا يزال يحظى، باهتمام واسع النطاق لدى عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

يُقام حفل أم كلثوم مساء الثاني من فبراير علي مسرح التليفزيون، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو.