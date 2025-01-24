إفتتاح 6 مساجد بإدفو وأسوان اليوم الجمعه

محافظات
افتتاح احد المساجد
افتتاح احد المساجد بأسوان اليوم

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن لإفتتاح 6 مساجد بمدن أسوان وإدفو ما بين حكومى وأهلى بتكلفة إجمالية 3 مليون و250 ألف جنيه، والتى شملت إفتتاح مسجد محمد متولى الشعراوى بتكلفة250 ألف جنيه، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 110 م2 بمنطقة الحكروب بمركز أسوان 

 

وكذا إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 240 م2، بالبصيلية قبلى بتكلفة 300 ألف جنيه 

 

كما تم إفتتاح مسجد آل البيت بتكلفة 250 ألف جنيه، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 171 م2 بمنطقة البياض بالبصيلية قبلى، وأيضًا إفتتاح مسجد الروضة بحاجر المويسات بالبصيلية قبلى بتكلفة 200 ألف جنيه، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 220 م2، بالإضافة إلى إفتتاح مسجد السلام بالزعيرات بالبصيلية، والذى تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بمساحة 221 م2، فضلًا عن إفتتاح مسجد النور بتكلفة 2 مليون جنيه إنشاء جديد بمساحة 176 م2 

 

ويذكر بأنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 189 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

أسوان اليوم رؤساء المراكز والمدن مراكز المحافظة مسجد عمر بن الخطاب محمد متولي الشعراوي محافظ أسوان

مواد متعلقة

وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الجامع

العثور على جثة سيدة مذبوحة بأسوان

زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينه نصر النوبه

سكرتير عام مساعد أسوان يتابع التدريب العملى المشترك صقر ( 145 ) لمجابهة الأزمات والكوارث

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في أسوان

وزير التعليم العالي يتفتتح عددًا من المشروعات بجامعة أسوان

انطلاق بوابة رقمية بجامعه اسوان لخدمة الطلاب

زيارة ميدانية للجنة المركزية بأسوان لضبط تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية