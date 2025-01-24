تخفيضات تصل إلى 50% على السلع بمبادرة كلنا واحد بالإسكندرية بمناسبة عيد الشرطة

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بوابة الفجر

تطلق الإدارة العامة لشرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية غدا، السبت، معرضا للمنتجات في شارع محمد نجيب ضمن نطاق حي المنتزه أول، تحت إشراف، المهندسة سحر شعبان رئيسة الحي. 

ويأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50% بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة. 

وقالت سمر الخولي منسق المبادرة إن كلنا واحد تهدف لدعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عنهم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التوازن في السوق المحلي ومكافحة الغلاء والاحتكار لتحقيق حياة كريمة للجميع. 

وتقدم المبادرة مجموعة واسعة من المنتجات من خلال أكثر من 40 منفذا للبيع تشمل المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق والمكرونة بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والخضروات والفاكهة كما تتوفر مستلزمات أخرى مثل الأدوات المدرسية والملابس والمخبوزات

وتتميز المبادرة بأسعار تنافسية حيث يباع كيلو الأرز بـ 25 جنيها والسكر بـ 27 جنيها والمكرونة عبوة 400 جرام بـ 7.5 جنيه والزيت عبوة 800 جرام بـ 48 جنيها والعدس 500 جرام بـ 25 جنيها والدقيق الكيلو بـ 15 جنيها بينما تصل أسعار اللحوم إلى 280 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ 130 جنيها. 

وتشهد المبادرة خصومات تتراوح بين 30% و50% مما يجعلها فرصة مثالية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة كما تساهم في تحقيق استقرار السوق المحلي بتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة مما يقلل من الاحتكار ويعزز التوازن بين العرض والطلب

وتعكس مبادرة كلنا واحد الدور المجتمعي للدولة وحرصها على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين حيث تأتي المبادرة ضمن أجواء احتفالية بمناسبة عيد الشرطة. 

 

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