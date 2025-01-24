عاجل - 70 جنيهًا لكيلو الزبيب.. أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

تباين كبير في أسعار ياميش رمضان 2025

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك تباينًا كبيرًا في أسعار ياميش رمضان هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا التباين يعكس اختلافات واضحة في الجودة، العلامات التجارية، ومستوى التخزين والتوريد.

وأوضح المنوفي أن هذه الفروقات السعرية تعود لعوامل متعددة منها مستوى جودة المنتجات، مصادر التوريد، وطرق التخزين التي تؤثر بشكل كبير على الأسعار. وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السلع الرمضانية، مما يجعل التوجه نحو المنتجات الجيدة ضرورة أساسية لضمان رضا المستهلكين.

تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2025

وفقًا لتصريحات المنوفي، جاءت أسعار السلع الرمضانية هذا العام متباينة لتعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية، وجاءت على النحو التالي:

1. قمر الدين

تراوح سعر لفة قمر الدين بوزن 400 جرام بين 30 و100 جنيه حسب الجودة والعلامة التجارية.

تختلف الأسعار بناءً على بلد المنشأ، حيث أن المنتجات السورية والتركية هي الأغلى سعرًا مقارنة بالإنتاج المحلي.

2. البندق واللوز

ربع كيلو البندق المقشر وصل إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر اللوز المقشر بين 120 و150 جنيه.

الجودة العالية للبندق واللوز، إضافة إلى تكاليف الاستيراد، تفسر هذه الأسعار المرتفعة.

3. الكاجو

سجل الكاجو المقشر أسعارًا تتراوح بين 170 و200 جنيه للربع كيلو.

الكاجو يُعتبر من أكثر السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب عليه خلال رمضان.

4. الزبيب

تراوح سعر كيلو الزبيب بين 30 و70 جنيه.

يعتمد السعر على نوع الزبيب، حيث يتميز الزبيب الإيراني بجودة عالية، بينما الزبيب المحلي أقل تكلفة.

5. جوز الهند

سجل كيلو جوز الهند أسعارًا تتراوح بين 40 و60 جنيه.

يتم استيراد جوز الهند غالبًا من جنوب شرق آسيا، مما يفسر الفروق السعرية المرتبطة بجودته ومصدره.

6. المشمشية

تراوحت أسعار ربع كيلو المشمشية بين 60 و80 جنيه.

الجودة الممتازة للمشمشية تعتمد على سمك القطع ومدى جفافها.

7. البلح

شهدت أسعار البلح تنوعًا كبيرًا، حيث تراوحت بين 20 و90 جنيهًا للكيلو.

تختلف الأسعار وفقًا لنوع البلح، حيث يعد البلح "العجوة" والبلح الفاخر الأكثر طلبًا.

أسباب تباين الأسعار

أكد المنوفي أن أسعار ياميش رمضان تختلف بشكل كبير بسبب عدة عوامل رئيسية:

مصادر التوريد: السلع المستوردة غالبًا تكون أغلى من المنتجات المحلية. تكاليف التخزين: المنتجات المخزنة بطريقة جيدة تحافظ على جودتها، مما يرفع من قيمتها. الجودة: المنتجات الأعلى جودة، والتي تخضع لمعايير صارمة في التعبئة والتغليف، تأتي بأسعار مرتفعة.

نصائح للمستهلكين عند شراء ياميش رمضان

وجه المنوفي عدة نصائح للمستهلكين لضمان شراء منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، وتشمل:

الشراء من الأسواق الموثوقة: اختر الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية لضمان عدم التعرض للاستغلال. فحص تواريخ الصلاحية: تأكد من صلاحية المنتجات قبل الشراء. التأكد من الجودة: افحص السلع يدويًا أو استفسر عن مصدرها لضمان الجودة. شراء الاحتياجات الفعلية: تجنب شراء كميات كبيرة دون الحاجة لتجنب الهدر.

توقعات ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان

وتوقع المنوفي زيادة ملحوظة في الطلب على ياميش رمضان خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الشهر الفضيل. وذكر أن الأسر المصرية عادةً ما تُقبل على شراء كميات كبيرة من هذه السلع لتلبية احتياجاتها، مما يزيد الضغط على الأسواق.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الأسواق المحلية تقدم عروضًا خاصة خلال هذه الفترة، مثل الخصومات على الكميات الكبيرة، وهو ما يُعد فرصة جيدة للمستهلكين لتوفير المال.

دور الأسواق الاسترشادية في ضبط الأسعار

وشدد المنوفي على أهمية متابعة الأسواق الاسترشادية لضمان ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال. وأوضح أن الجهات المعنية تتابع حركة الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الرمضانية.