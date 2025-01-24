"اتكتبله عمر جديد لكن دون كليه".. شاب يعود للحياه بعد حادث مروع في البحيرة ووالده يتهم طبيب بسرقة كليته (فيديو ومستندات)

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ضحية سرقة كليته وأسرته
ضحية سرقة كليته وأسرته بالبحيرة

 

روى "محمد خميس اسماعيل"، 18 عاما مقيم بمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة، قصة تعرضه لسرقة كليته اليسرى جراحيًا أثناء إجراء عملية استئصال الطحال وجزء من الأمعاء إثر إصابته في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

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وأوضح "محمد": "أنا بشتغل عامل باليومية، ويوم 2 أكتوبر 2022، تعرضت لحادث أثناء عودتى من العمل، وتم تحويلى إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتبين من الفحص الأولى أني مصاب بإصابات خطيرة في البطن وتم تحويلى إلى غرفة العمليات لإستئصال الطحال وجزء من الأمعاء، وتم تسلميهما لأسرتى لدفنهما، وبعدها شهر خرجت من المستشفي يوم 14 نوفمبر 2022.

متابعا: حصلت علي جميع التقارير الطبية من المستشفي التي تثبت استئصال الطحال وجزء من الامعاء وتأكيد أن باقي الأعضاء الداخلية سليمه، باستثناء القولون تم عمل فتحه خارجية للتبرز لحين اجراء عملية جراحية أخرى، وبالفعل قام نفس الطبيب بعد 4 شهور بإجراء عملية ثانية وإعادة القولون لمكانه الطبيعي داخل الجسد، وكان ذلك تحديدا يوم 5 مارس 2023.

وأشار والد "محمد" أنه قام بالتوجه إلى القومسيون الطبي في دمنهور يوم 10 يوليو 2023، لفحص نجله والتقديم علي معاش تكافل وكرامه له بنسبة عجز وتم تقديم كافة الأوراق والتقارير الخاصة بالعمليتين.

وتابع "عم خميس" أنه اكتشف بالصدفة البحتة سرقة كلية نجله اليسرى، بعد اجراء الكشف الطبي داخل القومسيون، وهنا جاءت الصاعقة، حيث تبين من الكشف الطبى استئصال الطحال والكلى اليسرى جراحيا، وبعدها توجه إلى 3 مستشفيات مختلفة حتى لا يظلم أحدا، وذلك في الفترة بين شهر يوليو 2023 وشهر نوفمبر 2023، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين أن الكلى اليسرى تم استئصالها جراحيا، فتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وذلك يوم 15 نوفمبر 2023، واتهم الطبيب الذي أجرى لنجله العمليتين بسرقة الكلى اليسرى المذكورة فى التقارير، وقدم كافة المستندات التى تثبت كلامه، أملا فى معاقبة الطبيب الذى خان الأمانة وحتى لا تتكر الواقعة مع أحد.

تم إحالة القضية رقم 2405 لسنة 2024 إداري وادي النطرون، للتحقيق، وتم العرض علي الطب الشرعي بدمنهور والذي أثبت عدم وجود الكلية اليسري واستئصالها جراحيا دون تحديد موعد ذلك، وتم طلب أشعة السونار التي تم عملها للشاب حينما دخل المستشفي بعد الحادث، ولم يتم استخراجها حتى الان.

البحيرة

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