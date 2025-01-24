طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل أونلاين

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزل

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بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي 2025

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزل. 

بطاقة الرقم القومي 2025، بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، وذلك بعد أن اطلقت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية تتيح تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي «أون لاين»، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل المدني، في إطار جهودها لتخفيف العبء عن المواطنين. 

ويمكن للمواطنين إنجاز هذه الخدمات بسهولة عبر رابط دليل الخدمات الخاص بمصلحة الأحوال المدنية التابع للوزارة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيًا 2025

قطاع الأحوال المدنية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 

ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين والاستفادة من الخدمات المتاحة باتباع الخطوات التالية:

1- زيارة دليل الخدمات الخاص بمصلحة الأحوال المدنية عبر الضغط على كلمة «الرابط»

2- تحديد نوع الخدمة المطلوبة: تجديد البطاقة، استخراج البطاقة لأول مرة، أو استخراج بدل فاقد.

3- تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

4- تحميل المستندات المطلوبة.

5- اختيار وسيلة الدفع المتاحة.

6- تحديد طريقة استلام البطاقة، سواء عبر البريد أو من خلال مكتب السجل المدني.

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ماهي الوثائق المتاحة عبر موقع قطاع الأحوال المدنية ؟ 

ويتواجد على الرابط الخاص بقطاع الأحوال المدنية العديد من الوثائق التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها وهذه الوثائق هي كالآتي:-

1- وثيقة تجديد بطاقة الرقم القومي أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد عبر الإنترنت.

2- وثيقة طلاق.

3- وثيقة قيد عائلي.

4- وثيقة قيد فردي.

5- وثيقة شهادة الميلاد.

6- وثيقة شهادة وفاة.

7- وثيقة زواج.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2025

استمارة الرقم القومي 2025 

بطاقة الرقم القومي، استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، وتختلف أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 وفقًا لنوع الخدمة ومدة الاستلام، كالتالي:

  • استمارة البطاقة الفورية: 800 جنيه – استلام فوري.
  • استمارة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – استلام خلال 30 دقيقة.
  • استمارة خاصة: 175 جنيهًا – استلام خلال 24 ساعة.
  • استمارة عاجلة: 125 جنيهًا – استلام خلال 3 أيام.
  • استمارة عادية: 50 جنيهًا – استلام خلال 15 يومًا.
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