تقرير دولي: مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية في احتياطي الذهب

الاقتصاد
بوابة الفجر

أفادت منصة “بيزنيس أفريكا” بأن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث احتياطيات الذهب مع بداية عام 2025، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي. وأشارت المنصة إلى أن امتلاك مصر لاحتياطي قوي من الذهب يدعم خططها للتنمية الاقتصادية ويعزز استقرارها المالي.


 

أهمية احتياطيات الذهب

أكد التقرير أن احتياطيات الذهب تلعب دورًا محوريًا في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية الأفريقية، حيث توفر شبكة أمان للدول في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تحتفظ بكميات كبيرة من الذهب لتعزيز استقرارها الاقتصادي.


 

الدول الأفريقية المدرجة في القائمة

شملت قائمة الدول الكبرى في احتياطيات الذهب:

• الجزائر: التي تمتلك احتياطيات ضخمة تعكس التزامها بالاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها، خاصة مع كونها منتجًا رئيسيًا للنفط.

• ليبيا: التي تعتمد احتياطياتها من الذهب كشبكة أمان ضد الصدمات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.

• جنوب إفريقيا: باعتبارها منتجًا رئيسيًا للذهب، مما يوفر لها تحوطًا ضد التقلبات الاقتصادية.

• المغرب وتونس: حيث تعكس احتياطيات الذهب التزامهما بتنويع احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• نيجيريا: في غرب إفريقيا، التي تسعى لدعم اقتصادها عبر تعزيز احتياطيات الذهب.

• موريشيوس وموزمبيق: في شرق إفريقيا، حيث تعتبر احتياطيات الذهب أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي.


 

الأهمية المتزايدة للذهب

أوضح التقرير أن احتياطيات الذهب أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي المتسارع في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الخصائص الفريدة للذهب، مثل أمانه وسيولته وإمكانية تحقيق العائد، جعلته أحد الأصول المفضلة للبنوك المركزية لإدارة احتياطياتها بفعالية.
 

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

أشار التقرير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية، زيادة مشتريات البنوك المركزية، واتجاه الولايات المتحدة نحو التيسير النقدي. وأكد أن الذهب عزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يرسخ دوره كأصل استراتيجي على المستوى الدولي.

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