عاجل - أسعار ياميش رمضان 2025.. اعرف التفاصيل قبل الشراء

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت الأسواق في الإعلان عن أسعار ياميش رمضان 2025، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة، مع وجود تباين في الأسعار يعكس تنوع المنتجات والجودة.

أسعار ياميش رمضان 2025

تصريحات حازم المنوفي حول أسعار ياميش رمضان

صرح حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، بأن الأسواق تشهد استقرارًا واضحًا في أسعار ياميش رمضان لعام 2025، نتيجة التنسيق المستمر بين التجار والغرف التجارية لضمان التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح أن الغرف التجارية تُجري دراسات شاملة حول العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الرمضانية، مثل التوريد، التخزين، والجودة. كما يتم العمل مع التجار لتقليل الفجوة السعرية، مما يسهل على المواطنين شراء احتياجاتهم الرمضانية دون استغلال.

تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2025

1. قمر الدين

السعر: يتراوح بين 30 و100 جنيه للفة بوزن 400 جرام.

يتراوح بين للفة بوزن 400 جرام. يعكس هذا التفاوت جودة المنتج وبلد المنشأ (المحلي أو المستورد)، مع متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار نتيجة الإقبال الكبير عليه.

2. المكسرات

البندق المقشر: يبلغ سعر ربع كيلو منه نحو 170 جنيهًا .

يبلغ سعر منه نحو . اللوز: تتراوح أسعاره بين 120 و150 جنيهًا .

تتراوح أسعاره بين . يشهد السوق تفاوتًا واضحًا في أسعار المكسرات، نظرًا لاعتماد معظمها على الاستيراد من الخارج.

3. الزبيب وجوز الهند والكاجو

الزبيب: يتراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا حسب الجودة والنوع.

يتراوح سعر الكيلو بين حسب الجودة والنوع. جوز الهند: يبلغ سعر الكيلو بين 40 و60 جنيهًا .

يبلغ سعر الكيلو بين . الكاجو المقشر: سجل أسعارًا تتراوح بين 170 و200 جنيه للربع كيلو، ويعد من بين السلع الأكثر طلبًا في رمضان.

4. البلح

تراوحت أسعار البلح بين 20 و90 جنيهًا للكيلو ، حسب النوع والجودة.

، حسب النوع والجودة. يعتبر البلح من السلع الأساسية في رمضان، حيث يحظى بشعبية واسعة لدى المصريين.

5. المشمشية

تراوح سعر ربع كيلو المشمشية بين 60 و80 جنيهًا، ويختلف السعر وفقًا لجودة المنتج.

أسباب استقرار أسعار ياميش رمضان 2025

التوريد المستمر: تعمل الغرف التجارية بالتنسيق مع التجار لضمان استمرارية التوريد ومنع نقص السلع.

تعمل الغرف التجارية بالتنسيق مع التجار لضمان استمرارية التوريد ومنع نقص السلع. تحسين التخزين: يشير المنوفي إلى أهمية طرق التخزين الجيدة التي تحافظ على جودة المنتجات وتمنع ارتفاع الأسعار.

يشير المنوفي إلى أهمية طرق التخزين الجيدة التي تحافظ على جودة المنتجات وتمنع ارتفاع الأسعار. دور الرقابة: يتم تكثيف الجهود الرقابية لمنع التلاعب في الأسعار وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

توجيهات قبل شراء ياميش رمضان 2025

1. اختيار الأسواق الموثوقة

يُنصح بالشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية.

تحقق من أن المنتجات معروضة وفقًا للمواصفات القياسية.

2. فحص جودة المنتجات

تأكد من تاريخ الصلاحية على العبوات.

على العبوات. تحقق من وجود الشهادات المرتبطة بالجودة، خاصة للمنتجات المستوردة.

3. شراء الكميات المناسبة

لا تبالغ في شراء كميات كبيرة لتجنب الهدر، خاصة في السلع سريعة التلف مثل المكسرات.

4. متابعة العروض الترويجية

تستفيد بعض المحلات من موسم رمضان لتقديم خصومات وعروض على ياميش رمضان، لذا يُفضل متابعة تلك العروض.

دور الغرف التجارية في ضبط الأسواق

أوضح المنوفي أن الغرف التجارية والجمعيات المعنية تعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الجمعيات الرقابية، مثل جمعية "عين"، تقوم بدور رئيسي في تلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول الأسعار والجودة، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

وأكد أن الجهود الرقابية تشمل: