عاجل - أسعار ياميش رمضان 2025.. مفاجآت للمصريين قبل حلول الشهر الكريم

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتواصل جهود الحكومة وشعبة المواد الغذائية لضبط الأسواق وضمان استقرار أسعار ياميش رمضان 2025. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على حركة الأسواق.

خطط الحكومة لضبط الأسواق

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار مع قرب شهر رمضان. وأشار إلى أن التوسع في تطبيق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل التكاليف، حيث يهدف النظام إلى:

تقليص الحلقات الوسيطة التي تزيد من التكاليف النهائية.

ضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسواق، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، لضمان تحقيق التوازن المطلوب وتوفير كافة احتياجات الشهر الفضيل.

تصريحات شعبة المواد الغذائية حول الأسعار

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في بيان صحفي، إن أسعار ياميش رمضان هذا العام تشهد استقرارًا ملحوظًا على الرغم من بعض التفاوتات الناتجة عن جودة المنتجات والعلامات التجارية. وأكد المنوفي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع التجار للحد من الفجوة السعرية وضمان توفر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة.

أسباب تباين الأسعار:

يعتمد جزء كبير من ياميش رمضان على الاستيراد، مما يجعل أسعار المنتجات تتأثر بتكاليف النقل والتوريد.

طرق التخزين الجيدة تؤثر على جودة المنتج وبالتالي على سعره.

المنتجات ذات الجودة العالية والعلامات التجارية الشهيرة تكون غالبًا أعلى سعرًا.

أسعار ياميش رمضان 2025

تفاصيل الأسعار حسب المنتج:

البلح:

الأسعار تراوحت بين 20 و90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة.

الأنواع المحلية مثل "بلح السيوي" تعد الأرخص، بينما الأنواع الفاخرة والمستوردة هي الأغلى.

المشمشية:

سعر ربع كيلو المشمشية يتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

تختلف الأسعار بناءً على سمك وحجم القطع ومدى جودتها.

الزبيب:

تراوحت أسعار كيلو الزبيب بين 30 و70 جنيهًا.

الزبيب الإيراني يُعتبر من الأغلى نظرًا لجودته العالية.

جوز الهند:

سجلت أسعار كيلو جوز الهند ما بين 40 و60 جنيهًا.

يتم استيراده غالبًا من جنوب شرق آسيا، مما يفسر التفاوت في الأسعار.

قمر الدين:

تتراوح أسعار لفة قمر الدين (400 جرام) بين 30 و100 جنيه.

المنتج السوري والتركي هما الأكثر طلبًا بسبب جودتهما العالية.

المكسرات:

البندق المقشر: سعر ربع كيلو يصل إلى 170 جنيهًا.

اللوز: يتراوح بين 120 و150 جنيهًا للربع كيلو.

الكاجو المقشر: أسعار ربع الكيلو تراوحت بين 170 و200 جنيه، وهو من بين أكثر المكسرات طلبًا خلال رمضان.

خطوات لضمان استقرار الأسعار

وأكد حازم المنوفي، أهمية الجهود الرقابية لضبط الأسواق خلال موسم رمضان، والتي تشمل:

الرقابة على التجار والأسعار:

يتم مراقبة حركة الأسواق يوميًا لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.

تُجرى حملات مكثفة لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة.

التنسيق مع التجار:

التواصل مع التجار لضمان توفير السلع بكميات كافية.

العمل على تقليل الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق.

التوعية الاستهلاكية:

دعوة المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية.

التشديد على أهمية فحص تواريخ الصلاحية والتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء.

نصائح للمستهلكين عند شراء ياميش رمضان 2025

اختيار السلع بعناية:

تحقق من تواريخ الصلاحية والشهادات المرتبطة بالجودة.

اختر المنتجات التي تناسب احتياجاتك الفعلية لتجنب الهدر.

البحث عن العروض:

استغل العروض الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية خلال الموسم، حيث تُتاح خصومات على الكميات الكبيرة.

الشراء المبكر:

تجنب الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل رمضان، حيث قد ترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب.

دور السوق الموحد في خفض الأسعار

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن نظام السوق الموحد للسلع الأساسية يعزز من استقرار الأسواق من خلال: