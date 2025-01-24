واعظات الأوقاف يزرن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

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واعظات الأوقاف خلال
واعظات الأوقاف خلال زيارتهم بمعرض الكتاب

زار وفد من واعظات وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، للاطلاع على أحدث الإصدارات التي تدعم رسالتهن الدعوية والعلمية وتعزز الوعي الثقافي والديني.

وأعربت الواعظات عن إعجابهن بالمؤلفات التي تناولت قضايا المرأة والأسرة من منظور ديني وسطي، التي تسهم في بناء الفكر الوسطي المستنير. ومن أبرز الإصدارات التي لاقت استحسانهن كتاب "حقوق المرأة في الإسلام"، الذي يبرز مكانة المرأة في الإسلام، وكتاب "الأسرة في الإسلام: بناء واستقرار"، الذي يؤكد أهمية استقرار الأسرة ودورها المحوري في المجتمع.

وأشادت الدكتورة مروة رجب غزال والدكتورة راوية خليل بالموسوعات العلمية التي تثري المكتبة الإسلامية، فيما ركزت الدكتورة فاطمة الجيوشي على أهمية كتب آل البيت، مؤكدة استفادة الواعظات منها في تعزيز رسالتهن الدعوية.

وقدمت الواعظة غادة حسن والواعظة ولاء أحمد أبو العلا شكرهما للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على دعمه للإصدارات التي تخدم العمل الدعوي. كما أعربت الواعظة منى بكر عن إعجابها بالتنظيم الراقي للجناح، ودعت إلى توسيع دائرة الإصدارات لتشمل جميع الفئات، خاصة الأطفال، مع تطوير مجلة "الفردوس"، مع التركيز على الإصدارات الملونة الجاذبة.

وأكدت الواعظات في ختام الزيارة أن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية لمسيرتهن الدعوية، مثمنات جهود المجلس ووزارة الأوقاف في دعم العمل الدعوي ونشر الفكر الإسلامي الوسطي.

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