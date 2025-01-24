خمسون إمامًا يزورون جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

أخبار مصر
الأئمة بجناج المجلس
الأئمة بجناج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

استقبل جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الجمعة 25 يناير 2025، وفدًا من الأئمة ضم 50 إمامًا من مديرية أوقاف القاهرة، بمرافقة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن فعاليات المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.  

اطلع الأئمة خلال الزيارة على الإصدارات القيمة التي يقدمها المجلس، والتي شملت موسوعات علمية وترجمات لمعاني القرآن الكريم وكتبًا تراثية تُسهم في تعزيز الرسالة الدعوية للأئمة، كما أشادوا بالمستوى المتميز للمحتويات الفكرية والعلمية التي يطرحها المجلس في جناحه.  

أثنى الدكتور خالد صلاح على الدور المهم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم الأئمة علميًّا وفكريًّا، مشيرًا إلى أن زيارة الجناح تُسهم في تعزيز الصلة بين الأئمة والمصادر العلمية الموثوقة، وأضاف أن هذه الإصدارات تُعد مرجعًا أساسيًّا للأئمة في رسالتهم الدعوية، حيث تدعم نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزز رفع مستوى الخطاب الديني في المجتمع.  

أكد الدكتور أحمد علوان، أحد أئمة مديرية أوقاف القاهرة، أهمية الإصدارات التي يقدمها المجلس قائلًا: "الإصدارات تتميز بجودة علمية فائقة وتُعتبر أدوات أساسية لدعم عملنا الدعوي، هذه الكتب تُساعدنا على تقديم صورة صحيحة للإسلام المبني على التسامح والمعرفة".  

اختُتمت الزيارة بتأكيد الأئمة تقديرهم الكبير لجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في تقديم إصدارات تثري معارفهم وتُسهم في تطوير مسيرتهم الدعوية، مشددين على أن هذه الجهود تمثل إضافة نوعية لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وتعزيز قيم التعايش في المجتمع.

الخطاب الديني الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب خمسون إمام ا الفكر الوسطي المستنير الدكتور خالد صلاح

مواد متعلقة

واعظات الأوقاف يزرن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأمين العام لاتحاد أدباء وكتاب العرب يشيد بجناح مجلس الشئون الإسلامية "بمعرض الكتاب"

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يشيد بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف تعلن تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان في المجالات التعليمية والثقافية

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الثقافة في جناح دار الإفتاء..خلال افتتاح معرض للكتاب

وكيل الأزهر يستقبل شخصيات رفيعة بجناح الأزهر في معرض الكتاب

وكيل الأزهر يفتتح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56»

الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الإمام الحسين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية