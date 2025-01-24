جناح الطفل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحتضن فعالية "كاتب وكتاب" بمعرض الكتاب

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جناح الطفل بالمجلس
جناح الطفل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

في إطار فعاليات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، نظم جناح الطفل بالمجلس، اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فعالية مميزة تحت عنوان "كاتب وكتاب"، بمشاركة الشاعر بهجت صميدة وبإدارة الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس - مسؤول ملف الطفل.

شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث قدمت الدكتورة هدى حميد عرضًا شيقًا حول أهمية القراءة في تنمية وعي الأطفال، مستعرضة أبرز الإصدارات التي يقدمها المجلس للأطفال، وعلى رأسها مجلة "الفردوس"، التي تعد نافذة مميزة تقدم للأطفال قصصًا تعليمية وترفيهية تعزز القيم الأخلاقية والدينية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتربوية جذابة.

كما قدم الشاعر بهجت صميدة مجموعة من القصائد من ديوانه "أحلم"، والتي تفاعل معها الأطفال بحماس كبير. وأدار جلسة تفاعلية تضمنت أسئلة حول الأدب والشعر، مشجعًا الأطفال الموهوبين على إلقاء قصائد شعرية. وقد أثارت الفعالية إعجاب الحضور، لما قدمته من مزيج بين التعليم والترفيه.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع نسخ من مجلة "الفردوس" على الأطفال المشاركين، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على القراءة وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية.

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