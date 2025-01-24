منتخب مطروح لكرة اليد يتسلمون الزى الرسمى الخاص ببطولة الجمهورية لكرة اليد " النسخة الأولى "

استلم لاعبي منتخب مطروح الزى الرسمى المشارك بيه فى نهائيات دوري مراكز الشباب لكرة اليد على مستوى الجمهورية المقامة بالإسكندرية، حيث تم اختيار منتخب مطروح عقب الانتهاء من التصفيات التمهيدية التى نظمت من الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح "إدارة مراكز الشباب"، كجزء من خطة الوزارة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الشباب.

أكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد كرة اليد وضعت الإطار التنظيمي ونظام التحكيم واللوائح الخاصة بالبطولة، لتحقيق أعلى مستويات التنظيم واكتشاف المواهب، وأضاف أن التصفيات ساهمت في تكوين منتخب قوي على مستوى المحافظة ما تجربة اولى مفيدة لأبناء مطروح، تعزيزًا للرياضات الجماعية مثل كرة اليد، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور " وليد رفاعي " مدير عام المديرية ويتوجيهات الدكتور "سيد حزين" وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتورة "شيماء سامي" مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والدكتور "أحمد مختار"، والدكتور "عاطف صلاح" مسئولي الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

وجاء توزيع الزى الرسمى لمنتخب مطروح فى حضور اللجنة المنظمة الكابتن "سامي حسن" مدير إدارة مراكز الشباب، والكابتن "باسط ونيس" مسؤول الأنشطة بإدارة مراكز الشباب ورئيس البعثة المسافرة، والأستاذ "محمد عبد الرحمن" مدير إدارة تنمية النشء، الكابتن "أحمد شحاتة" المدير الفني لمنتخب مطروح لكرة اليد، وكابتن المنتخب "إسلام فتحي"...

وتم تشكيل منتخب مطروح لكرة اليد كا تجربة وهم: (محمد على، أحمد صبحى، محمد خميس، فؤاد محمد، مروان أسامة، اسلام فتحى، محمد احمد، نبيل محمد، اسلام عادل، مصطفى صلاح سعد الدين، محمد صلاح سعد الدين، محمود عبد الفتاح محمد ).