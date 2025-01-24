جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم للأطفال كتاب "قصص الحيوان في زمن الصحابة"

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قصص الحيوان في زمن
قصص الحيوان في زمن الصحابة إصدارت الأزهر بمعرض الكتاب

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "قصص الحيوان في زمن الصحابة"، كتبها السيد إبراهيم، رسوم إبراهيم عمرو، من إصدارات سلسلة كتاب "نور".

كانت الحيوانات حاضرة على الدوام في مجتمع الصحابة، فعليها اعتمدوا في التنقل والأسفار، كما تغذوا على لحومها وألبانها، وصنعوا الأقمشة من أصوافها؛ لذلك كانت لهم معها حكايات وحكايات.

ونجد لصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أروع القصص في الرحمة بالحيوان، فهل تعلم أنهم لم يتخلوا عن عطفهم يومًا حتى بالكائنات الضئيلة كالنمل الصغير وأفراخ الطيور؟ وهل تعلم أن منهم من كان يُكنّى بـ "أبي هريرة" بسبب رحمته واهتمامه بالقطط؟ وهل تعلم أنَّ منهم من عُرف بقوته فكانت كنيته «صائد الأسود»؟

وكانت للصحابة قصص مثيرة في زمن الفتوحات، فكيف كانت يا تُرى طريقة مواجهتهم للأفيال الضخمة وقت حروبهم مع الفرس؟! وكيف كانت ردة فعل الصحابة "أهل الصحراء" عندما رأوا الحوت العظيم لأول مرة؟ وكيف استخلصوا من الحيوانات الأمثال والعبر؟ بين دفتي هذا الكتاب تجد الجواب.

ويتضمن الكتاب 12 قصة، كلها صحيحة، وقد دارت العبرة فيها حول حيوان من الحيوانات، وهي كالتالي: حمار وعمامة، حمارة حليمة، الحمامة والحيّة، قطة أبي هريرة، من أكل البغل الميت؟، حميُّ الدَّبْر، 100 راحلة، الحوت العظيم، الأَرضة، وليمة الجدي المباركة، فرس سراقة، بعير جابر بن عبد الله.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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