جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب

أخبار مصر
مخطوطة من العصر الفاطمي
مخطوطة من العصر الفاطمي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره، عددا من المخطوطات التاريخية في العصر الفاطمي، من مقتنيات المكتبة الأزهرية، والذي مر على نسخها نحو ٩٠٠ عام هجري.

ومن أبرز هذه المخطوطات التي يعرضها الأزهر، في جناحه بمعرض الكتاب، من العصر الفاطمي: مخطوطة الأدب الكبير، لابن المقفع (منسوخة عام 532 هجرية)، مخطوطة البسيط في التفسير للواحدي (منسوخة بتاريخ ٥٢٤ هجرية)، مخطوطة ديوان المتنبي (منسوخة بتاريخ ٥٤٤ هجرية)، مخطوطة الجامع الصحيح للبخاري (منسوخة بتاريخ ٥٠٧ هجرية).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

من العصر الفاطمي الازهر الشريف الخط العربى مخطوطات من العصر الفاطمي الازهري الفكر الإسلامي الوسطي بمعرض الكتاب جناح الأزهر الشريف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية