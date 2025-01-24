رئيس شركة مياه مطروح يقوم بجولة تفقدية لروافع المياه بالمحافظة

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رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه يتفقد الروافع


قام الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بجولة تفقدية شملت عدة منشآت حيوية في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير المياه بكفاءة وجودة عالية لسكان مطروح.
بدأت الجولة بتفقد منفذ توزيع المياه "غراب" الجديد في رأس الحكمة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والاستعداد لبدء التشغيل، هذا المشروع يعد من المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تحسين توزيع المياه عن طريق السيارات في المنطقة، وضمان وصول المياه بشكل مستمر وفعال إلى كافة السكان. وقد أعرب الدكتور إبراهيم خالد عن رضاه عن مستوى العمل المنجز، مشيدًا بجهود العاملين والمتابعة الدقيقة لضمان تشغيل المنفذ بكفاءة.
ثم توجه الدكتور إبراهيم خالد لتفقد رافع مياه رأس الحكمة، حيث تابع سير العمل في الرافع وأعمال الصيانة الدورية التي يتم تنفيذها لضمان استمرارية تشغيل المعدات بكفاءة عالية. وقد حرص على التأكد من وصول المياه إلى الرافع وضخها بكفاءة إلى المواطنين في المنطقة، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على مستوى الخدمة المقدم.
واستكمالًا لجولته، قام الدكتور إبراهيم خالد بزيارة رافع مياه الجراولة لمتابعة سير العمل وأعمال الصيانة الدورية هناك أيضًا. وأشاد الدكتور إبراهيم خالد بالتزام الفريق العامل في الرافع، وبالجهود المبذولة للحفاظ على جاهزية المعدات وضمان توفير المياه بشكل مستمر للسكان.
تأتي هذه الجولة في إطار حرص الدكتور إبراهيم خالد على المتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع الحيوية، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يخدم مصالح المواطنين ويساهم في تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مطروح. أكد في ختام جولته على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والتفاني في خدمة المجتمع.

بهذه الجهود المتواصلة، يسعى الدكتور إبراهيم خالد إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي في مطروح، وضمان توفير خدمات المياه بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

استمرارية الجهود المبذولة أعمال الإنشاء الشرب والصرف الصحي المتابعة الميدانية المواطنين خدمة المجتمع

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