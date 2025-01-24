مفتي الجمهورية يتفقد أركان جناح الأزهر بمعرض الكتاب

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مفتي الجمهورية خلال
مفتي الجمهورية خلال زيارته لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، أركان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، حيث أعرب عن إعجابه بحسن التنظيم، وتنوع أركان الجناح التي تلبي احتياجات مختلف الزوار، مؤكدًا على أهمية مشاركة الأزهر في هذا الحدث الثقافي العالمي لتعزيز العلم والمعرفة والفكر الوسطي المعتدل.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جناح الأزهر بمعرض الكتاب، يعد منصة مهمة للتواصل مع الجمهور وعرض جهود الأزهر في مجالات الفتاوى، والتعليم، والتراث، بالإضافة إلى دوره في بناء الفكر الإسلامي السليم، مبينًا أن مشاركة الأزهر في المعرض تعكس  التزامه العميق بنشر قيم التسامح والعلم، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث الثقافي في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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