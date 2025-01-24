نتنياهو يطلب تقليص جلسات محاكمته الثلاث إلى واحدة بذريعة حالته الصحية

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس أن يدلي بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها مرة واحدة الأسبوع المقبل وليس على مدار ثلاثة أيام لوضعه الصحي.

وبرر وكيله المحامي عميت حداد الطلب بأن نتنياهو "خضع في الأيام الأخيرة لفحص" وتقرر أنه "يتعافى من العملية الجراحية ومن الالتهاب لاحقا"، مشيرا إلى أنه سيتعين أن تكون استراحاته أطول خلال شهادته، في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستات، قبل عدة أسابيع.

وأضاف حداد أن نتنياهو طولب خلال الفحص "بالعودة تدريجيا إلى عمله بشكل كامل"، وأن الأطباء أوصوا "بالامتناع عن العمل بشكل متواصل لأكثر من ثلاث ساعات خلال الأسبوع المقبل والامتناع عن سفرات طويلة والجلوس أو الوقوف بشكل متواصل".

وأشار حداد إلى أن محاكمة نتنياهو تجري في المحكمة المركزية في تل أبيب، مضيفا أن "السفر إلى تل أبيب والإدلاء بشهادة طوال عدة ساعات لا يتلاءم مع التوصيات الطبية. ورغم ذلك ومن أجل دفع الإجراءات القضائية أطلب من المحكمة أن تقرر أنه في الأسبوع المقبل سيتم الاستماع لشهادة رئيس الحكومة في يوم واحد مع أفضلية ليوم الثلاثاء أو الأربعاء".