لقاء توعوي تثقيفي عن الشرطة النسائية ودورها في المجتمع لتنمية النشء بالدقهلية

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محمد كشك
محمد كشك

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية لقاء توعوي تثقيفي لفتيات برنامج ريحانة  القيادي لتمكين وعي الفتيات بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي عن" الشرطة النسائية ودورها في المجتمع" احتفالًا وذلك احتفالًا بعيد الشرطة المصرية وهو ضمن فعاليات اللقاءات التعريفيه للبرنامج  القيادي "ريحانة " لتمكين وزياده وعى الفتيات للمرحلة العمرية 12: 17 سنة. تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

دار اللقاء حول وجود النساء الشرطيات في السلك الأمني وله أهمية كبيرة حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للمجتمع ولا سيما في أقسام الشرطة وإدارة البحث وكيف أن هذا التواجد يعزز حماية النساء في حالات العنف الجسدي والاغتصاب وقضايا الابتزاز وغيرها من القضايا المتنوعة.

وفي نفس السياق تضمن اللقاء الحديث حول  دور الشرطة النسائية في الحماية من العنف ضد المرأة وأن أبرز حقوق المرأة والعنف الأسري ومكافحة التحرش أبرز مهام الشرطة النسائية  حيث تشمل مهام الشرطة النسائية حماية المرأة والأطفال وتقديم الخدمات الأمنية لهم بما في ذلك التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وتقديم المساعدة والدعم لهم.

أدار اللقاء عن الشرطة النسائية ودورها في المجتمع كلا من السفيرة هدى الشحات والسفيرة إسراء أحمد عبدالقادر سفيرات البرنامج القيادي ريحانة.

يذكر أن برنامج ريحانة لتمكين الفتيات يهدف  لصقل مهارات الفتيات فى عدت مجالات منها، القيادة النسائية، والصحة والتغذية السليمة، والاتيكيت، وريادة الأعمال، الوعى بالقانون، الرياضة، المشاركة فى الحياة السياسية.

يأتي تنفيذ اللقاء برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة  إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتورة يمنى مصطفى مسئول المشروع بالإدارة المركزية لتنمية النشء، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأحلام الحرايري مشرف المشروع ومسئول وحدة ريحانه بالإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.

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