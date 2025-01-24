الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الصحفيين في محيط مخيم جنين

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الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

قالت مراسلة RT، مساء يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق أعيرة نارية على الصحفيين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

ووثق فيديو نشره نشطاء وإعلاميون عملية استهداف الصحفيين بالأعيرة النارية، حيث يسمع في المقطع صوت الرصاص.

هذا وتستمر القوات الإسرائيلية بحصارها المشدد على مخيم جنين (اليوم هو الرابع من العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي")، حيث أغلقت مداخله وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم قسرا.

ويأتي ذلك بعد أن أدى الهجوم إلى مقتل 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 40 بجروح في العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن معظمهم لم يكونوا مسلحين على ما يبدو.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ثمين الخيطان، إن العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة.

ونددت الأمم المتحدة يوم الجمعة باستخدام إسرائيل "أساليب الحرب" وباستعانتها غير القانونية بالقوة القاتلة في جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة مخيم جنين
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