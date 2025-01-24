أسعار ومواعيد صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2025.. التفاصيل الكاملة للمقررات التموينية ونصيب الفرد

تعد السلع التموينية من أهم ركائز الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين في مصر، حيث تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين الأسر، لا سيما في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق. ومع اقتراب شهر فبراير 2025، أعلنت وزارة التموين عن بدء صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، مع الإشارة إلى عدم وجود تغييرات في الأسعار مقارنة بشهر يناير 2025.

مواعيد صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2025

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف السلع التموينية للمستفيدين سيبدأ اعتبارًا من السبت 1 فبراير 2025 ويستمر طوال الشهر.

المنافذ التموينية: يتم صرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

عدد المستفيدين: يبلغ عدد البطاقات التموينية 23 مليون بطاقة، يستفيد منها أكثر من 61.5 مليون مواطن.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025

أكدت الوزارة عدم وجود أي تغييرات في أسعار السلع التموينية عن شهر يناير 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سكر معبأ (كيلوجرام): 12.60 جنيه.

أرز معبأ (كيلوجرام): 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت (800 مللي): 30 جنيهًا.

شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

مكرونة معبأة (400 جرام): 6.50 جنيه.

دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا.

عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

تونة مفتتة (140 جرامًا): 18 جنيهًا.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر فبراير 2025

لم تُعلن الوزارة عن أي تغييرات في نصيب الفرد لشهر فبراير، حيث يستمر الصرف وفقًا لما يلي:

زجاجة زيت (800 مللي) لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

كيلوجرام سكر لكل فرد، بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.

أرز أو بدائل أخرى حسب احتياجات الأسر.

مقارنة أسعار السلع التموينية بأسعار السوق الحر

تشهد أسعار السلع التموينية استقرارًا كبيرًا مقارنة بأسعار السوق الحر، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمواطنين:

سعر الزيت التمويني (800 مللي): 30 جنيهًا، بينما يصل في الأسواق إلى 40 جنيهًا أو أكثر.

سعر الأرز التمويني (كيلوجرام): 12.60 جنيه، بينما يُباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

سعر السكر التمويني (كيلوجرام): 12.60 جنيه، مقارنةً بأسعار الأسواق التي تتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

تأثير أسعار السلع التموينية على أسعار الخضروات والفواكه

مع استمرار استقرار أسعار السلع التموينية، من المتوقع أن تظل أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق مستقرة دون ارتفاع ملحوظ، خاصة في محافظات مثل الشرقية، حيث يعتمد العديد من المواطنين على المقررات التموينية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يقلل الضغط على الأسواق الحرة.

الفروق بين مواعيد صرف السلع التموينية في فبراير ويناير 2025

لم تشهد مواعيد صرف السلع التموينية أي تغييرات بين شهري فبراير ويناير 2025، حيث يبدأ الصرف دائمًا مع بداية الشهر ويستمر حتى نهايته، مما يمنح المستفيدين مرونة في الحصول على احتياجاتهم في الوقت المناسب.